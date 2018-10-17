Büyükerşen tamam, Yavaş ortada

Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen, Bülent Ecevit'in genel başkanlığı döneminde Demokratik Sol Parti'den Eskişehir belediye başkanlığı için adaylık önerisini aldı. Ecevit, Büyükerşen'e, “Hocam, şehircilikte başarı gösteremedik. Adayımız ol, Eskişehir'i örnek, Avrupai bir şehir haline getir” dedi. Hoca, Ecevit'in o hayalini yerine getirdiğine inanıyor, şimdi de, Ecevit'in büyük hayallerinden birisi olan Köy-Kent projesini hayata geçirmeye kararlı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, son Eskişehir ziyaretinde söylediklerini hatırlayalım: “Hocam, Eskişehir sana emanet. Eskişehir, Ankara ve Bursa arasında bozkırken, şimdi bir vaha, huzur şehri oldu. Nerede o yeşil Bursa? Ankara'yı, İstanbul'u da beton yığınına çevirdiler.”

ATAÇ VE KURT ADAY

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin anlamı, Yılmaz Büyükerşen'in yeniden aday yapılacağıdır. Sonuçta adayı belirleyen parti genel merkezi oluyor. Büyükerşen, ilçe belediye başkan adaylarını da belirlemeye bile başladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'la yeniden çalışmak istiyor. İki başkanı da başarılı buluyor. AKP'nin adayı ise henüz belli değil. Önce, Büyükerşen'in aday gösterilip gösterilmeyeceğini bekliyorlardı. Resmen açıklanmasa bile Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle adaylığı kesin gibi. Kazanır mı? Büyükerşen, “Eskişehir halkı bizi feda etmez ve seçimi kazandırır” görüşünde.

Bülent Ecevit'in büyük önem verdiği konulardan birisi KÖY-KENT projesiydi. Bunun ilk modeli gazeteci ağabeyimiz Oktay Ekşi'nin önderliğinde Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki köylerde uygulandı. Ecevit'in Başbakanlıktan ayrılmasından sonra AKP hükümeti bunun devamını getirmedi.

SIRADA KÖY-KENT VAR

Yılmaz Büyükerşen, “Yeniden seçilirsem, rahmetli Bülent Ecevit'in hayali olan Köy-Kent projesini Eskişehir'de hayata geçireceğim” diyor. Şehir yaşamından sıkılanlar da bu köylerde ev edinecek, bahçelerinde çalışabilecek. Köyleri birbirine bağlayan düzenli yolları, kanalizasyon ve arıtma tesisleri bulunacak. Eskişehir'in 544 köyü var. Birbirlerine ulaşımını da otobüs kullanılıyor. 65 yaşından büyükler ücretsiz yolculuk yapıyor. Bütün köylerimizi sağlıklı içme suyuna kavuşturmak da hedeflerimiz arasında” diyor.

Çok daha önemlisi köyün kalkındırılması için tarım ve hayvancılık politikasına destek olan projelere de Büyükerşen destek olacaklarını anlatıyor. Aslında bunların bazılarına başlanmış ve şimdi onların yarım kalmasını istemiyor. İpek böcekçiliği yapılıyor, damızlık manda, keçi, koyun dağıtılıyor, lavanta ekiliyor.

Eskişehir'i çağdaş bir kent haline getirdiği kabul edilen Yılmaz Büyükerşen, bu kez kırsal alana yönelmek için destek bekliyor.

Mansur Yavaş aday yapılacak mı?

Ankara İl Danışma Kurulu'nun, CHP Genel Merkezi'nde 7 saat süren toplantısında, Ankara'da kimin büyükşehir adayı yapılacağından çok, 2014'de CHP'nin aday gösterdiği ve seçimi hileler sonucu kaybettiği bilinen Mansur Yavaş'ın aday yapılmaması konuşuldu. O konuşmalardan bölümler:

– Eski Parti Meclisi Üyesi Ayhan Yalçınkaya: “Duydum ki Mansur Yavaş'a meylediyorsun, etme, etme. Kulağımıza gelen duyumlar doğruysa bundan derhal vazgeçin.”

– Eski Milletvekili Necati Yılmaz: “Mansur Yavaş'ı aday yaptık. Eğer kazansaydık biz kazanmış olacak mıydık? Hayır. AKP kaybedecekti ama biz kazanmış olmayacaktık. Onun eteğinde kazananlar bizim olmadı, çekip gittiler.”

– Eski Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru: “2009 seçimlerinde Ankara'da dört belediyemiz vardı. Mansur Başkan aday gösterildi, ikiye düştük. Yapmamız gereken 1989 yılındaki o ruhu yeniden canlandırıp, bütün Ankara'ya CHP bayrağını dikmektir.”

– Eski Etimesgut İlçe Başkanı ve 2014 belediye başkan adayı Mehmet Yula: “Eğer Mansur Bey aday yapılacaksa iki ilçemiz dışında CHP aday çıkarmasın. İlçe belediye başkan adayı, ilçe başkanı otobüse çıkamıyor, etrafında oluşan bir kadroyla CHP teslim alınıyor.”

– Keçiören İlçe Başkanı Serdar Kendir: “CHP, kendi değerlerini taşıyan sosyal demokrat bir adaya muhtaç. Biz, aslan gibi bir sosyal demokratı, bir CHP'liyi çıkaralım, arkasına düşelim. Bakın nasıl sonuç alıyoruz.”

Genel merkezdeki bu konuşmalar, genel başkan ve parti yönetiminin kulağına da gitmiştir. Kılıçdaroğlu'na da Mansur Yavaş ısrarında anlamak, dinlemek gerekiyor. Mansur Bey de, CHP'den zorla aday olmuyor. Bu konuşmalar Kılıçdaroğlu karşıtlığından kaynaklanıyorsa konuşanlar bir kez daha düşünmeli. Açıkçası Mansur Yavaş'ın adaylığı yavaş yavaş ısınıyor…