İşte Türk lisesinin onur tablosu!

Ülkemizde 4 milyona yakın Suriyeli bulunduğunu, öğrenim çağında olanların Suriyeliler için açılan eğitim merkezlerinde okuduğunu biliyoruz. Ama durum bugün öyle değil, Suriyeliler Türk okullarında hatta üniversiteye girişte de “onur tablosu”nda yer alıyor.

Tıp, elektrik-elektronik, mühendislik gibi alanlara giren Suriyeli öğrencileri bu kadar başarılı kılan ise “yabancı uyruklu” oldukları için onlara üniversiteler “Yabancı Öğrenci Sınavı” yapıyor. Türk öğrencilerin girebilmek için büyük çaba gösterdiği fakültelere, yabancı uyrukluların “temel bilgiler”i yerleştirmede yeterli oluyor anlaşılan. Yani, Suriyeli öğrenciler bu yönüyle de Türk öğrencilerinden kat kat daha şanslı. Türk öğrenci gece-gündüz ders çalışırken, sınava hazırlanırken, onların gireceği yerler yabancılar tarafından dolduruluyor.

BİR BİZE, BİR ONLARA BAKALIM

Mersin'in Mezitli İlçesi'nde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 670 öğrenciden yüzde 80'e yakını Suriye uyruklu. Mezitli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 908 öğrencisinden 580'i Suriyeli. Yani, devletimize ait okullarda, Türk öğrenciler azınlıkta kalmış.

Kız imam hatip lisesinden 136 öğrenci üniversite sınava katıldı, bunlardan 90'ı kazandı. Kazananların yüzde 90'ını Suriyeli öğrenciler oluşturuyor. Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi “2017-2018 Öğretim Yılı ÖSYM Yerleştirme Onur Tablosu” hazırlamış. Okulun hiçbir Türk öğrencisi tıp fakültesine, elektrik-elektronik, bilgisayar, inşaat, kimya mühendisliği gibi bölümlerine giremezken Suriyeli öğrenciler özel sınavla bu fakültelere yerleşmiş. Okulun hazırladığı ve övündüğü onur tablosunda kimlerin yer aldığını inceleyelim:

Tıp Fakültesi: Mohamad Maher, Abdulaziz Kutsi, Abdurrahman El Yeseki.

Elektrik- Elektronik Mühendisliği: Hussam Brijawi, Mhd Braa Almojarkich, Mervan Atamaz Alsibaiya.

İnşaat Mühendisliği: Jalal Alsvadi, Youssef Rajab, Amgad Abdulhai.

Bilgisayar Mühendisliği: Omar Abdulfattah, Enas Washah, Saad Nanaa.

Mekatronik Mühendisliği: Bahaa Eddin Ghazal, Knan Rajoub.

Kimya Mühendisliği: Abdoulazeem Haffar.

Mekanik Mühendisliği: Mohmad Alhamado Alsihabi, Mohamad Yahia Ramadan.

Makine Mühendisliği: Omar Abo Shaar. Mimarlık: Mohamad Akil.

Onur tablosunda isimleri bulunan Türk öğrenciler ve kazandıkları öğrenim kurumlarına inceleyelim.

Özel Eğitim Öğretmenliği: Hayrettin Akol.

İlahiyat: Enes Akış.

Bankacılık: Hasan Can Solak.

Eser Koruma: Ali Baran Çelikel.

Çağdaş Türk Lehçeleri: Arif Sarı.

Turizm İşletmeciliği: Hasan Hüseyin Merinç.

Türk Dili ve Edebiyatı: Yunus Bilici.

Bilgisayar Programcılığı: Bilal Kal, Muhammet İlbaş.

Laborant Şefik Eldek.

OKUL YÖNETİCİLERİ MEMNUN

Bu olayı yorumlayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir yetkilisi, “Suriye uyruklu öğrencilerin yerleştirme oranının yüksekliği, imam hatiplerin başarı oranını yükseltiyor. Yoksa üniversite yerleştirme oranı imam hatiplerde daha da düşük” yorumunu yapıyor.

Benzer sözleri okulunda çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci bulunan okul müdüründen de duydum. O müdür, “Suriyeliler, okulumuzun başarısını bırakın düşürmeyi, başarımızı artırıyor. Türk öğrencilerimizin giremediği fakültelere Suriyeliler, yabancı öğrencilere tanınan sınav yöntemiyle giriyor ve bu durum okul başarımızı da yükseltiyor. Üstelik onlar daha zor koşullarda…”

DEVLETİN TERCİHİ İMAM HATİP

Devletimiz, ülkemize sığınan yabancı uyrukluların eğitim-öğretim olanağından mahrum kalmamasına, dillerini de unutmamasına özen gösteriyor. Tabii ki bu durum takdirle karşılanır. Devletin Suriyelilerle ilgili okul tercihi ise imam hatip okullarından yana işliyor. Bugün, bazı illerimizde imam hatip öğrencilerinin neredeyse yüzde 90'ı Suriyelilerden oluşuyor. 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocukların okullaşma oranlarının ve resmi okullara geçişlerinin artırılması planlandı. 1-5 ve 9'ncu sınıfında olanların resmi okullara kayıtları zorunlu hale getirildi.

6-17 yaş arasında yer alan 1. ve 12. sınıflar arasında okullaşan 618 bin öğrencinin yüzde 43'ü Suriye müfredatına göre eğitim alıyor. Türk Devleti okullarına giden ve devletimizin müfredatına göre eğitim alanların sayısı da 351 bini aşıyor. Suriyelilerin kısa sürede gideceği bekleniyordu. Bu gerçekleşmediği için Suriyeli bütün çocuklar Türk eğitim sistemine alınıyor. “Ailelerin hassasiyeti var” denilip, imam hatip ortaokuluna yerleştiriliyor, ardından aynı okulun liselerine geçiş yapılıyor.