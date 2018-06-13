Belirleyici 10 gün

“Bizim Mahalle” pek eğleniyor…
Erdoğan'ın “kıraathane-çay-kek” vaadi üzerine herkes espri yapıyor! Sosyal medyada ardı ardına komik videolar yayınlanıyor.
Ah! 16 yıldır neden seçim kazanamadıklarını hâlâ anlayabilmiş değiller! Bakınız…
Sizi üç yıl önceki bir toplantıya götüreyim:
Tarih: 9-12 Mayıs 2015.
İstanbul'da Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) toplantı düzenledi.
Hillary Clinton'un baş stratejisti Celinda Lake, Benyamin Netenyahu'nun kampanya direktörü Aron Shaviv, Barack Obama'nın başdanışmanı Jim Messina gibi isimler geldi…
Seçim kampanyası uzmanı bu davetliler, kararsız seçmenlerin karar verme süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı.
AKP'nin kampanya direktörü rahmetli Erol Olçok şunu dedi:
-Türkiye'deki seçim kampanyalarında son 30 gün önemlidir…
-Ama özellikle de son 10 gün belirleyicidir…
Size bir soru:
-Seçime bu kadar az süre kalmasına rağmen, sayısı sandığın kaderini değiştirecek kadar çok kararsızın hâlâ olmasını nasıl açıklıyorsunuz?
Geçen gün okuyucu mail attı:
–Seçime bir nefes kaldı; yüzde 10-15 seçmen hâlâ nasıl kararsız kalabiliyor, anlamıyorum?
Seçim kazanmanın şifresi bu soruda gizli!
Avrupa siyaset sosyologlarının en büyük şikayetleri ne biliyor musunuz:“Pek seçmen kalmadı” diyorlar; “bir güruh var ve sadece kişisel çıkarını düşünüyor!” Bunlar…
Sorgulamıyor… Tartışmıyor…
Partilere-liderlere, bağlılığı-sadakati ve rasyonel hiçbir kriteri yok!
“Karakter” aşınmasına uğrayıp etik değerleri kaybetmek üzereler. Sadece “bana ne vereceksin” peşindeler!
Erdoğan'ın “bedava çay-kek” vaadini bu açıdan bir daha düşünün derim…
Erdoğan'ın bu vaadinde kafamı karıştıran şu oldu:
Kuşkusuz sihirli sözcük, “bedava!”
Kararsız güruh için, “bedava sirke baldan tatlı!”
Yıllardır kömürle-makarnayla “tavlandığını” biliyoruz.
Peki…
Niye bedava simit değil de bedava kek?
Şu yorumu yaptım:
Eğitimsiz- yoksul kararsız seçmen için kek, sınıf atlamanın sembolü olabilir!
Artık sarayda oturan…
Uçak filosuna sahip…
Lüks makam aracına “çerez” diyen…
Şarkıcı ünlülerle -bir dönem karşı çıktığı- doğum gününü pasta keserek kutlayan Erdoğan…
Kararsıza da -Batı icadı- bedava kek ikram ediyor!
Erdoğan şaşırmış değil…
Bedava kek vaadinin kimleri etkileyeceğini iyi biliyor.
Tabii ki… Seçime 10 gün kala Erdoğan kararlı bilinçli seçmene seslenmiyor. (Zaten kampanya kararlı seçmene yapılmaz!)
Erdoğan her daim yaptığı gibi, ezilmiş semtlerin “zenci” kararsızını “keklemeye” çalışıyor!
“Beyaz seçmen” ne yapıyor; video yapıp eğleniyor! Kararsızın, kendiyle alay edildiğini düşündüğünü aklına bile getirmiyor. Heyhat!
Genç Parti'nin, 2002 seçiminde döner-ekmek dağıtarak yüzde 7.2 oy aldığı ne çabuk unutuldu!
Siyasi kampanya zor iştir; ilk aklınıza geleni hemen yapamazsınız; üzerinde düşünmeniz gerekir. Örneğin…
ABD son seçim kampanyası başında Hillary Clinton, Trump'ın saçlarıyla alay etti; taraftarları komik videolar yapıp yayınladı. Sosyal medya pek eğlendi. Sonra…
Kusuru-eksikliği gülünç mevzuu yapmanın Trump'ı güçlendirdiğini anlayıp, “saç esprisinden” vazgeçtiler!
Seçim kampanyaları çocuk oyuncağı değil. Sokrates ne dedi:
“Söylemek istediğin her şeyi önce iyi düşün ve tart. Çünkü çok insanda dil, düşünceden daha aceleci davranıyor!”
Evet…
Karşımızda “seçen” ama özünde/aslında “seçmeyen” kararsız oylar var.
Seçime az süre kala partilerin hedefi, bu kararsız oyları almak!
Siyaset biliminde bu seçmenin oyuna, ‘'floating vote'' deniyor; “yüzen oy.” Her seçimde başka bir partiye oy veren seçmen…
1999 seçiminde Ecevit'i başbakan yapıp, 2002 seçiminde yüzde 1.2 oy verenler yani…
Maalesef… Türkiye'de kararsız seçmen sayısı her seçimde artıyor. Ve Erdoğan, kararsızlarını dilini yakaladığı için iktidarını sürdürüyor!
Fakat…
İlk kez Erdoğan bu seçimde zorlanıyor.
Muharrem İnce, Erdoğan ile başa çıkan performans sergiliyor. “Bedava kek” vaadine, “kek fabrikasında” iş verme sözü ile yanıt vermesi bunun tipik örneği…
Dünyada sosyal demokrat partilerin en güvenilir seçim kampanyası “iş bulma” vaadidir. Almanya'da sosyal demokrat G. Schröder, 16 yıllık efsanevi H. Kohl iktidarını “İş… İş… İş…” sloganıyla yıktı!
Düne kadar ülkemizde kararsız seçmen için, başta inanç olmak üzere kültürel değerler önemliydi. Kararsız seçmen, bu kültürel sorunların aşıldığını düşünüyor. Artık tek düşündüğü; cebi/gırtlağı!
Yani… Seçime az kala artık bilinçli seçmeni eğlendirecek değil, kararsız seçmeni etkileyecek politik kampanya yapmak gerekiyor. Ecevit, kazandığı 1973 seçiminde ne dedi yoksul seçmene:
“Devlet de sizin olacak, servet de…”
Erdoğan “serveti”, bedava kek ile sembolleştiriyor.
Seçime 10 gün kala bedava olan hiçbir şeyi küçümsemeyin; kaybedersiniz!