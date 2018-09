Muhafazakar hissiyat

2002 yılında; İmam Hatip Lisesi sayısı 450 idi.

Bu liselerde okuyan öğrenci sayısı ise 71 bin 100 idi.

2017'de İmam Hatip Lisesi sayısı 1.452 oldu.

Öğrenci sayısı ise 645 bin 318 oldu.

Bugün her yüz liseliden 15'i İmam Hatip'li.

Peki…

Dağı taşı İmam Hatip okullarıyla doldurursak bu bize teknoloji, patent, üretim artışı, kalkınma, refah olarak geri döner mi? Bakınız:

“PISA” adını duymuşsunuzdur; Uluslararası Öğrenci Başarısını Ölçme Programı.

Kurucusu olduğumuz OECD tarafından üç yılda bir yapılan uygulamayla, milyonlarca öğrencinin, matematik- fen bilgisi düzeylerini ve okuduğunu kavrama konusunda “eğitim kalitesini” ortaya çıkarıyor…

2015 yılında 72 ülke arasında Türkiye başarı gösteremedi:

– Fen alanında 52'nci olduk.

OECD ortalaması 493 puandı; biz 425 puan aldık…

– Okuma becerisinde 50'nci olduk.

OECD ortalaması 492 puandı; biz 428 puan aldık…

– Matematik alanında 49'uncu olduk.

OECD ortalaması 490 puandı biz 420 puan aldık..

Bir önceki testte/2012 yılında sıralamamız; 43, 42 ve 44 idi.

2003 yılında yapılan sınavda ise, her üç alanda da 28'inciydik!

Ve:

Türkiye'nin PISA örneklemine dahil edilen lise türleri arasında en başarısız olanlar meslek liseleriydi. Meslek liseleri arasında ise, en başarısız olanlar İmam Hatip Liseliler çıktı!

Evet, İmam Hatip Okulları Türkiye'nin PISA ortalamasını çok aşağıya çekiyor.

Buna rağmen…

Türkiye'nin en başarılı devlet okullarının başında gelen Fen Liselerine 2018'de -okullara ayrılan- bütçeden düşük pay verildi. Bütçeden -Fen Liselerinden 16 kat fazla- payı hangi okul aldı: İmam Hatip!

Daha vahimi

ÖSYM, 2017 yükseköğretim merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

– İmam Hatip Lisesi mezunu 222 bin 925 adaydan sadece 40 bini tercihlerine yerleşebildi.

Yani… Sınava giren her beş İmam Hatipliden sadece biri üniversiteye girebildi.

Daha acısı var:

Aynı sınavda İmam Hatipli 100 öğrenciden sadece 19'u fen bilimlerinden bir soru ve üstünü bilebildi. 81 öğrenci ise, bir soru bile çözemedi!

Peki çözüm ne?

İmam Hatip okullarında kaliteyi artırmak olabilir mi? Hayır. Üniversite sınav sistemini değiştirdiler!

Tamam yapın! Hatta PISA sınavlarına İmam Hatipli öğrencilerini sokmayın!

Tamam, dağı taşı İmam Hatip okullarıyla doldurun.

Peki, sonuç?

– Çin'in yıllık patent başvurusu 2 milyona yakın.

Türkiye'nin yıllık patent başvurusu 100 bine yakın.

Dünya toplamı 4.5 milyon!

Çin'in dünya patent payındaki yeri yüzde 40.2…

Türkiye'nin dünya patent payındaki yeri yüzde 2.4…

– Çin'in ihracatında ileri teknolojisinin payı yüzde 27…

Türkiye'nin ihracatında bu pay yüzde 1.9…

Dünya ortalaması yüzde 17!

Bu tablonun eğitim kalitesiyle ilgisi yok mu?

Son PISA sonucu şu gerçeği ortaya çıkardı:

En başarılı Fen Lisesi ile en başarısız İmam Hatip Lisesi arasında akademik anlamda yaklaşık beş öğretim yılı gibi fark var. Yani… Fen Lisesi öğrencilerinin performansı 10. sınıf düzeyinde, İmam Hatip öğrencilerinin performansı 6. sınıf!

AKP ise, 2020 yılına kadar 10 Fen Lisesi binasına karşılık, 182 İmam Hatip binası yapmayı hedefliyor…

II. Abdülhamit kuşağı

Modern okul…

Tam anlamıyla Sanayi Devrimi'nin ihtiyacı sonucu doğdu. Bilgi ve beceriye sahip bir işgücü yaratmaktı hedef…

Okulun Osmanlı'ya geliş amacı farklı oldu: II. Mahmut, 1824 yılında yayınladığı fermanla ilköğretimi zorunlu kıldı. Gerekçesi Batı'dan farklıydı; çocuklara din öğretmekti!

– Modernist- Abdülmecit'in tahta çıkışıyla eğitimde pek çok yenilik yapıldı. Sadece din değil, dünyayı kavramak için de öğrenim yapıldı. Padişaha göre eğitim-öğretim ve bilim sermayesi önemliydi. Bu amaçla örneğin…

– Zorunlu öğrenim altı yıla çıkarıldı.

– Öğretmen okulları açıldı.

– Medrese dışında öğrenim dili Türkçe oldu.

– Kız orta okulları açıldı; öğretmen okullarına gitmeleri sağlandı.

Okullaşma II. Abdülhamit ile de devam etti. Ancak müfredat tekrar değiştirildi; din dersleri artırıldı. Padişah, Osmanlı'nın yıkılışını ancak öğrencilerin din bilgisini artırarak durduracağını sandı. 33 yıllık iktidarını mektepliler yıktı!

AKP, 2012'den itibaren sistematik biçimde İmam Hatip okulu sayısında büyük artışlar yapıyor. Neredeyse tüm öğrencileri İmam Hatipli yapmak istiyor! Bu okullardaki pansiyon sayısını artırıp, servisleri bedava yapıp, öğle yemeği vs. vererek okullar arasında ayrımcılık yapıyor. Vs.

Oysa:

II. Abdülhamit'in müfredatıyla yetişenler onu yıktı! Mustafa Kemal vd. Cumhuriyet kadroları II. Abdülhamit neslinin çocukları değil mi?

Mesele, nitelikli kadrolar yetiştirmektir! Çöküşü böyle durdurabilirsiniz.

Dağı taşı İmam Hatipli yapmak ise “muhafazakar hissiyatı” okşar o kadar!