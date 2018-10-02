Af tiyatrosu!

Af elbette ki yüce bir duygudur ve affetmek büyüklüktür.

Fakat… Kimleri affedeceksin? Önemli olan bu!

Kader mahkûmlarına bir af olabilir ama başka kimleri affedeceksin?

Halk düşmanlarını mı? Devleti soyanları mı? Yetim hakkı yiyenleri mi? Kimleri?

Devlet Bahçeli durup dururken bir af teklifiyle ortaya atıldı. İktidar da eli mahkûm, bunu kabul edecek!

AKP'lilerin gevelemelerine, yan çizer gibi görünmelerine bakmayın. Bu danışıklı dövüş bile olabilir. Deneyimli bir siyasetçi olan Bahçeli Bey refüze edileceği bir teklifi gündeme getirir mi?

Peki, kader kurbanlarından başka kimler affedilecek?

Ülkede ağır yolsuzluk ve ahbap-çavuş ilişkileriyle milleti soyanlar mı? Partizanlık yapanlar, off-shore denilen para kaçırma yöntemiyle Katar'a, Jersey'ye, Malta'ya milyonlar kaçıranlar mı? Gençliği zehirleyen, milletin kanını emen uyuşturucu satıcıları mı? Rüşvet alan, rüşvet veren, usulsüz kredi ve zimmet suçları işleyenler mi?

AKP, Devlet Bahçeli'nin teklifine karşı “İstemem, yan cebime koy” misali rol yapıyor.

Millet gerçekten millet ise bu affın hesabını mutlaka sorar!