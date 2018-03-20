Afrin kahramanları

Hüzün ve sevinç bir arada… Şehitlerimiz için yüreğimiz yanarken, askerimizin Afrin'de kazandığı zafer göğsümüzü kabartıyor.

Mehmetçik “Bu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm şehitlere armağanıdır” diyerek üç kez sevgiyle öptüğü Türk Bayrağı'nı göndere çekti.

Şimdi Afrin'in merkezindeki hükümet binasında dalgalanan ay yıldızlı bayrak, dosta düşmana ve tüm dünyaya yeni bir Türk zaferini ilan ediyor.

Sivillere zarar vermemek için dikkatli ve ağır ilerleyen Türk askeri 58 günde hedefe ulaştı.

Teröristlerin 3 bin 603'ü öldürüldü, sağ kalanlar da çil yavrusu gibi dağılarak bölgeden kaçtı.

58 günde 46 şehit verdik, 225 yaralımız var. Görev henüz bitmedi. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam ediyor.

Mehmetçik'i şimdi zor bir harekât daha bekliyor. Sırada teröristlerden temizlenmesi gereken Menbiç kenti var!

Vatan, millet ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Tüm ulus, kahramanlarımızla gurur duyuyor.