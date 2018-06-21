Cumhurbaşkanı adaylarından Doğu Perinçek'i “Ermeni soykırımı iddiaları emperyalist bir yalandır!” diyerek tüm Avrupa'da müthiş bir mücadele açtığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Ermeni yanlısı İsviçre'yi mahkûm ettirerek Türkiye'ye büyük bir hukuk zaferi kazandırdığı için takdir ederim.

Onun Avrupa'da, hapse atılmayı göze alarak yaptığı bu mücadeleyi başka hiç kimse yapmadı!

Doğu Perinçek önceki gün mal varlığını açıkladı.

Biz, saraylarda oturan zengin liderlere alıştığımız için Doğu Perinçek'in mal varlığı karşısında doğrusu şaşırdık.

Perinçek'in bir dikili ağacı yok!

“Ben üryan gelip üryan gideceğim ilkesini edindim” diyen Doğu Perinçek şöyle devam ediyor:

“Benim ve ailemin üzerinde hiçbir taşınmaz malımız-mülkümüz yoktur. Mutluluk kaynağımız mal-mülk değil, insanlık, sevgi, el ele vermek ve vatanımız için mücadele etmektir… Hz. Muhammed'in çok güzel bir sözü var: ‘Yöneticileri fakir olan milletler zengin olur, yöneticileri zengin olan milletler ise fakir olur!' diye… Bu sözler kulaklara küpe olmalıdır.”