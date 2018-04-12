Genç kuşak deizme mi kayıyor?

DEİZM birdenbire ülkenin gündemine girdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli halkın arasına girmeyip hep sırça köşkte oturduğu ve her şeyi uzaktan seyrettiği için ülkedeki gelişmelerden habersiz… Bu yüzden DEİZM'den bahsedenlere hakaretler yağdırdı “Türk gençliğinin DEİZM'e kaydığını söylemek ahlâksızlıktır” diye gürledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan soğukkanlı davranıp AKP Grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırarak “Nedir bu mesele?” diye sordu.
Olay, Konya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün “Gençlik ve İnanç” konulu çalıştayında, imam hatip öğrencilerinin dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle DEİZM'e kaydığı şeklindeki görüşler nedeniyle ortaya çıktı.
Peki, DEİZM nedir?
Bütün dinleri reddeden, ancak Allah'ın varlığına inanan bir inanç şeklidir. Bu inanışa göre; varlığı gerekli olan, sonsuz güce sahip bulunan akıllı bir yaratıcı vardır. Deistler, doğadaki tasarım ve tabiat kanunlarının kaynağı olan evrensel bir güce, Allah'a inanırlar, dinlere ve peygamberlere inanmazlar.
DEİZM konusuna TOKMAK-2 sütunumda devam ediyorum.