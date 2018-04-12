Genç kuşak deizme mi kayıyor?

DEİZM birdenbire ülkenin gündemine girdi.

MHP lideri Devlet Bah­çeli halkın arasına girmeyip hep sırça köşkte oturduğu ve her şeyi uzaktan seyrettiği için ülkedeki gelişmelerden haber­siz… Bu yüzden DEİZM'den bahsedenlere hakaretler yağdırdı “Türk gençliğinin DEİZM'e kaydığını söyle­mek ahlâksızlıktır” diye gürledi.

Cumhurbaşkanı Erdo­ğan soğukkanlı davranıp AKP Grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırarak “Nedir bu mesele?” diye sordu.

Olay, Konya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün “Gençlik ve İnanç” konulu çalıştayın­da, imam hatip öğrencile­rinin dini bilgilerdeki tutar­sızlıklar nedeniyle DEİZM'e kaydığı şeklindeki görüşler nedeniyle ortaya çıktı.

Peki, DEİZM nedir?

Bütün dinleri reddeden, ancak Allah'ın varlığına inanan bir inanç şeklidir. Bu inanışa göre; varlığı gerekli olan, sonsuz güce sahip bu­lunan akıllı bir yaratıcı vardır. Deistler, doğadaki tasarım ve tabiat kanunlarının kay­nağı olan evrensel bir güce, Allah'a inanırlar, dinlere ve peygamberlere inanmazlar.

DEİZM konusuna TOKMAK-2 sütunumda devam ediyorum.