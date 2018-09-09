İzmir’in dağlarında açan çiçekler…

Bugün tarihimizin en şanlı günlerinden biri…

9 Eylül 1922 günü İzmir'e giren Türk askeri, Yunan ordusunu denize dökerek 3 yıl 3 ay 25 gün süren düşman işgaline son vermişti.

İzmir Marşı, bestesiyle, güftesiyle muhteşem bir eserdir. Bu marş çalınırken sözleri ve müziği tüm benliğimize işler, her Türk'ün ruhunu ve yüreğini sel gibi coşturur:

“İzmir'in dağlarında çiçekler açar,

Altın güneş orda sırmalar saçar,

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar,

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa,

Adın yazılacak mücevher taşa.”

26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta muhteşem bir zaferle sonuçlanmış, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!” komutu ile coşan Türk askeri 9 Eylül'de İzmir'e girmişti.

Ne yazık ki günümüzde “Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı” diyen ahlâksızlar da vardır ve bazı çevreler tarafından nedense el üstünde tutulmaktadır.

Kim ne derse desin bugün çok önemli bir tarihi gündür ve yalnız İzmir'in dağlarında değil, bütün yurtta çiçekler açmıştır.