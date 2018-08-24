Trump delisi ile kavga bize gerçek sorunlarımızı unutturdu.

Yıllardır “Borç yiğidin kamçısıdır” diye diye uçan kuşa bile borçlandık.

Üretim az, tüketim çok. Yabancılardan borç almazsak geçinemeyeceğiz!

Devleti yönetenlerde tasarruf bilinci yok! Paraları bir mirasyedi zihniyeti ile savuruyorlar!

Yönetim, gereksiz saraylara, binalara, inşaatlara, lüks araç ve uçak filolarına servetler gömüyor.

Dünyada en çok cari açık veren ülkelerden biriyiz.

Devlette tasarruf olmadığı gibi vergi adaleti de yok!

Ülkemizde toplanan tüm verginin yaklaşık yüzde 70'ini “dolaylı vergi” olarak milyonlarca fakir-fukara ödüyor.

Elektrik, su, doğalgaz, otobüs, vapur, uçak biletleri, içki, sigara ve yediğimiz içtiğimiz her şeyin üzerinden alınan dolaylı vergiler, tüm şirketlerin ödediği kurumlar vergisinden kat kat daha fazla!

Başka bir ifadeyle bu ülkedeki vergilerin yaklaşık yüzde 70'ini vatandaşlar, yüzde 30'unu ise tüm sanayi ve ticaret erbabı ödüyor. Adalet bunun neresinde?

Böyle bir ülkede refah ve huzur tesis edilebilir mi?