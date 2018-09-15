Son varlıklar!

Tek adam yönetiminin Türkiye'nin başına daha ne gibi işler açacağını hep beraber göreceğiz.

Bu tür yönetimin tipik bir örneğini kısa süre önce yaşadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanun Hükmünde Kararname ile kendisini Varlık Fonu Başkanlığı'na atadı. Damadı Berat Bey'i de Başkan Yardımcısı yaptı.

– Atayan: Tayyip Erdoğan.

– Atanan: Tayyip Erdoğan.

– Onaylayan: Tayyip Erdoğan.

Böylece Türkiye için hayati önemdeki bir kararı tek başına Erdoğan gerçekleştirdi.

Varlık Fonu'nda, Ziraat Bankası, Halkbank, BOTAŞ, Türksat, PTT, Eti Maden, Çaykur, Borsa İstanbul, At Yarışları, Milli Piyango, Türk Hava Yolları gibi Türkiye'nin elde kalan son değerli varlıkları var.

AKP'de Başbakan Yardımcılığı yapan CHP Konya Milletvekili Abdüllâtif Şener “Hazine'nin, Maliye'nin, devletin tüm bütçesinin, ekonomik varlık ifade eden Fon'daki bütün varlıkların, akraba olan iki kişiye bağlanması çok ters, çok yanlış bir tavırdır” diyor. Haksız mı?

Hiç kimse alınmasın, kimse kızmasın… Şimdi yaşananlar sadece başlangıç!