Trump papazı aldı!

Doğrusu yargımız gerçekten bağımsız… Hem de o kadar bağımsız ki, ABD Dışişleri Bakanı, rahip Brunson hakkında verilecek kararı eylül ayında açıklayarak “12 Ekim'de serbest bırakılmasını bekliyoruz” demişti.

Rahip Brunson dün İzmir'deki mahkemede 3 yıl 1 ay 15 güne mahkûm edildi ve hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Terör örgütüne üye olmak ve teröristlere yardım etmek suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan rahip artık serbest… Türkiye'de kalmaya devam eder mi, yoksa Amerika'ya uçar gider mi, orası kendi bileceği iş…

Hukuki durum bu… İşin diğer yönüne gelince… Türkiye ile ABD arasındaki krizin ve doların patlama yapmasının nedeni olarak gösterilen rahip Brunson serbest kaldığına göre şimdi dolar kuru düşecek, ekonomimiz düzelecek mi? Bu sadece bir hayal… Dolar biraz düşer, sonra tekrar çıkar… Önemli olan rahip değil, ekonomimizin yapısal kırılganlığıdır.

Bizimkiler Trump'a, Pensilvanya'daki Feto'yu kastederek “Ver papazı, al papazı” diyorlardı. Trump, Amerika'daki papazı vermedi ama Türkiye'deki papazı aldı. Durum bu!