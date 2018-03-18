Zafer coşkusu ve üzüntü!

Türk tarihinde destansı bir kahramanlık örneği olan Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü Yıldönümü'nü bugün kutluyoruz.

Türk Ulusu'nun hiçbir düşmana boyun eğmeyen karakteri 1915 yılındaki o muhteşem zaferle bir kez daha tescillendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin şeref dolu sayfalarından biridir.

Bugün Çanakkale Zaferi'ni kutlarken, bir yandan da İstiklâl Marşımızın bestesinin değiştirilmesini tartışıyoruz.

Bu tartışmayı başlatanın Cumhurbaşkanı olması daha da üzücü bir durumdur. Marşın bestesi “Hakiki mânâyı” yansıtmıyormuş!

Bizim bu marşımız, Çanakkale Zaferi'nden beş yıl sonra başlatılan İstiklâl Savaşı günlerinin havasını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ayak seslerini yansıtır.

İktidar sürekli olarak “Yerli ve millî”den bahsederken, yüzde yüz yerli ve milli olan İstiklâl Marşı'nı değiştirmeye kalkması ne demek oluyor? Bu da yeni bir Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığı mı?

Değiştirilirse ne olacak?

Gelen mesajlara bakıyorum… Bunlar şaka değil, ciddi! Kimi “Arabesk bir marş olsun” diyor, kimi “Mehter Marşı”, kimi de “Dombra” istiyor! Maalesef bu iş iyice cıvıdı!