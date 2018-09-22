Radyasyon skandalı!..

Şu vahim iddiaya bakar mısınız?

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2017 yılı Eylül ayında, tüm uyarılara karşın çok vahim ihmaller yaşandı.

Bu ay boyunca izinde olan sağlık fizik uzmanı yerine, hastaların radyasyon onkolojisi tedavileri, konuya hakimiyetleri bulunmayan stajyer öğrenciler tarafından planlandı. Doktorlara da bu kişilerin lisanslı oldukları söylendi!

Oysa yasaya göre; sağlık fizik uzmanı olmadan hasta planlanamaz, tedavi yapılamaz ve devam ettirilemez.

Çünkü bu cihazların ölçümü çok önemlidir.

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Yıllar önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde benzer bir skandalı ortaya çıkarmış ve ARENA'da yayınlamıştık.

Antalya'daki olay daha ürkütücü…

Çünkü 100'e yakın hastanın sağlığı, ehliyeti olmayan öğrenci fizikçilerin planlarına emanet edilmiş.

Bu vahim ihmal konusunda hem yönetim, hem de diğer ilgililer defalarca uyarılmalarına karşın kimse oralı olmamış.

Bunun üzerine Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş. Sorumlular hakkında soruşturma izinleri verilmiş.

Ancak skandal uygulamayı bilerek yaptıran şahısları şehrin siyasetçileri de korumaya almış olmalılar ki, sadece cihazın bakımından sorumlu şirkete 30 bin TL ceza kesilerek rezaletin üstü örtülmeye çalışılmış!..

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Sevgili okurlarım,

Dünyanın hiçbir yerinde hastalara böylesine korkunç bir durum yaşatılamaz. Yaşatılırsa da sorumluları en ağır şekilde cezalandırılırlar. Zira hatalı radyasyon uygulaması sonucunda bu hastaları nasıl bir akıbetin bekleyeceğini hiç kimse kestiremez!..

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Ankara'da ortaya çıkardığımız olaydan biliyorum ki; radyoterapi tedavisi, mutlaka ehil ellerce yapılmalı, radyasyon cihazlarının ayarlarıyla hastaların tedavi planlamaları sadece uzmanlarca gerçekleştirilmeli…

Aksi durumda tedavi edici bu cihazlar, birer radyasyon bombasına dönüşeceğinden, hastalar üzerinde ölümcül etkiye sebep olurlar.

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Yerel basından derlediğim iddiaları araştırırken, geçen dönem CHP'den Antalya Milletvekili seçilen Nefi Kara'nın olayın üzerine gittiğini ve dönemin Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'ın cevaplandırması isteğiyle TBMM Başkanlığı'na ayrıntılı bir soru önergesi verdiğini öğrendim.

Bunun üzerine çalışkanlığıyla seçmenlerin takdirini toplayan Nefi Kara'yı arayıp, önergesine nasıl bir cevap aldığını sordum.

“Hayır, dile getirdiğim iddiaların hiçbirine cevap alamadım” dedi!..

Şaşırdım mı?

Elbette hiç şaşırmadım!..

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Her zaman söylüyorum ya;

Türkiye'de en ucuz şey insan hayatıdır!..

Giden gider, kalan sağlar bizimdir!