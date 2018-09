Kartal tam gaz

Sevgili okuyucularım,

2018-2019 TV sezonu geçtiğimiz pazartesi son derece tempolu başladı. Haberin sevilen ve başarılı yüzü Nazlı Çelik yeni dekoru ve özel haberleri ile alkış alırken, aynı zamanda sunumu ile bu yıl yine kadınlar kategorisinde tüm ödülleri toplayacağının göstergesi oldu. Yine Star TV'de hafta içi her sabah deneyimli programcı Mesut Yar ile ‘Bugün' diyeceğiz. Sempatik sunucu günün gelişen haberlerini kendi yorumları ile anlatacak. Sabah haberleri programlarının öncüsü olan Mesut Yar'a başarılar diliyoruz. Rotamızı Gökçe Bahadır'ın başrolünde oynadığı ‘Ufak Tefek Cinayetler'e çeviriyoruz. Salı akşamlarının zirvedeki dizisi sezona çok iyi başladı. Akıcı senaryosu ve oyuncuların iyi performansları ile dizi büyük ilgi çekmeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarında ‘Çukur' ile ‘Söz' arasındaki büyük rekabet sürüyor. Her iki dizi de bu sezona yine iddialı bir giriş yaptılar. Avrupa'da Beşiktaşımız dolu dizgin yoluna devam ediyor. Kara kartal Sarpsborg'u 3-1 geçip taraftarını mutlu etti. Her maçtan sonra tekrarlıyorum; “Kartalımıza bu kupa yakışır!”…