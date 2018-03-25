‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ başladı

Sevgili okuyucularım,

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı ‘Mehmet: Bir Cihan Fatihi' salı akşamı Kanal D ekranından izleyiciyle buluştu. Reklamsız olarak, direkt ana haber bülteninden geçiş yapan dizi çok meşakkatli bir çalışmanın ürünü. Dizinin birinci bölümü, FOX'ta yayınlanan ‘Kadın' dizisinin arkasında kalarak, üç kategoride de üçüncü oldu. Tüm izleyiciler kategorisinde 6 reyting ve 14 share alan dizi, AB kategorisinde 8 reyting aldı. Maliyeti bir hayli fazla olan dizi bin bir emekle çekilmişti. Arkadaşlarım bana bu diziyle ilgili soru sorduklarında cevabım, “Zor bir iş; salı akşamları çok dolu” olmuştu. İzleyicinin ATV ekranından izlemeye alışmış olduğu ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, FOX'taki ‘Kadın'ın ve Star TV'de zirveye oynayan ‘Ufak Tefek Cinayetler'in yayınlandığı gün, mart ayının ortasında başarılı olmak hakikaten zor bir işti. Bence oturmuş alışkanlıkları olan seyirciyi yeni dizi kendine döndüremedi. Bir diğer konu da, seyircinin dönem dizilerine olan merakını yitirmiş durumda olması. ‘Muhteşem Yüzyıl' ilk zamanlar çok iş yaptı ama sonraki dönemlerde yapamadı. ‘Diriliş Ertuğrul' da ‘Sen Anlat Karadeniz'i geçiyor. Kenan İmirzalıoğlu çok iyi bir oyuncu ve geniş bir hayran kitlesine sahip ama alışkanlık yarattığı karakterler daha farklı.

Zafer Ergin'den müthiş performans

Fatih Sultan Mehmet'i 1984 yılında ve ‘Fethin Mucizesi' adlı dizide oynayan ilk kişi Türk tiyatrosunun çok değerli oyucusu Zafer Ergin'di. Zafer Abi o yıllarda şimdikinden daha düşük kiloda olmasından dolayı bire bir Fatih Sultan Mehmet'e benziyordu. Burun yapısı ve bakışları adeta büyük imparatorun kopyasıydı. Şimdilerde ‘Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu Zafer Ergin, müthiş oyun performansını ‘Fethin Mucizesi'nde de sergilemişti. TRT ekranında iki bölüm halinde yayınlanan ‘Fethin Mucizesi'nde ben de Fatih Sultan Mehmet'in baş danışmanı olan Akşemsettin Hoca'nın Dervişi rolündeydim. Dizide Osmanlıca kelimelerle konuşuyorduk. Akşemsettin Hoca'yı oynayan merhum ülkemizin çok önemli tiyatro sanatçısı Agah Hün'den o filmde çok şeyler öğrendik. Her iki projeyi kıyasladığımızda, şimdiki Türkçe ile konuşuluyor ‘Mehmet: Bir Cihan Fatihi'nde… Yine de çok başarılı bir dizi çekilmiş. Sevgi ile kalın…