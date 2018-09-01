Partizan karşısında Pepe’li zafer

Sevgili okuyucularım,

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın güçlü takımı Partizan karşısında 1-1'in rövanşında İstanbul'da karşılaştı. Takımımız burada Partizan'ı 3-0'la geçerek tur atlamış oldu. Kartalımız d Smart'ın yayınladığı maça fırtına gibi girdi. Caner Erkin ve Quaresma müthiş futboluna defansın bel kemiği Pepe'nin iki golü gelince Beşiktaş 3 farklı kazanarak enfes bir tur geçmiş oldu. Almanların ünlü file bekçisi Loris Karius'u kadrosuna dahil ederek Beşiktaş bu kupada iddialı olduğunu gösterdi. Yıllardır Avrupa'da final hasret çeken Beşiktaş geçen yıl Cenk Tosun'u satarak büyük bir kısmeti tepmişti. Bu yıl şanssızlığı kırıp taraftarına o kupayı getirmeyi planlıyor. Kanallar Eylül'e yeni sezona hazır diyebiliriz. Reyting rekortmeni Müge Anlı yine hafta içi her sabah önemli dosyaları ile seyircisi karşısına çıkarken. Kanalların dizi rekabeti sürecek. Özellikle yaz sezonunu birinci bitiren Star TV yine sezona çok iddialı dizileri ile giriyor. Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş ve Nefes Nefese dizileri reyting rekorları kırıp müthiş başarıyı yaz boyu yakaladılar. Sevgi ile kalın…