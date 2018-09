Devl’et Mill’et Nusr’et

Asrın liderimizin bir numaralı arkadaşı, sosyalist ayaklarına yatan Venezuela diktatörü Maduro, özel uçağıyla Çin'den dönerken iki saatliğine İstanbul'a uğradı, Nusret'te et ziyafeti çekti, pek keyiflendi, adının yazılı olduğu purolardan tüttürdü.

★

Bu arkadaşın ülkesinde enflasyon yüzde 83 bin.

Asgari ücret iki dolar etmiyor!

Günde sekiz saat çalışıyorsun, kazandığın parayla bir tek yumurta bile alamıyorsun.

Tartıyorsun, bir rulo tuvalet kağıdı almak için gerekli olan para, tuvalet kağıdından ağır geliyor.

Bir tek hamburger satın alabilmen için, başka hiçbir yere tek kuruş harcamadan, bir ay çalışman gerekiyor.

Bir tek tavuk satın alabilmen için üç ay çalışman gerekiyor.

Para işe yaramadığı için takasla alışveriş yapılıyor, mesela tıraş oluyorsun, berbere domates ödüyorsun.

İşçilere bir yıl için yüzde 150 zam yaptı, “dünyanın en yüksek zammını ben verdim” dedi, yandaş gazeteler “dünya lideriyiz” diye manşet attı, halbuki fiyatlar her hafta yüzde 200 zamlanıyor.

Ülkenin para birimi, kağıttan daha değersiz… Bu nedenle kağıt parayı katlayarak süs eşyası yapıyorlar, yelpaze yapıyorlar, sepet yapıyorlar, banknotun kendisinden daha pahalıya satılıyor!

Venezuela halkı geçen yıl kişi başına ortalama dokuz kilo zayıfladı, “Maduro diyeti” deniyor!

Halkın yüzde 35'i günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.

Ahaliye açlıktan ölmesinler diye avanta gıda kolisi dağıtılıyor. Ama, bunlardan alabilmen için iktidar partisine gidip “kimlik” alman gerekiyor! Yaşamak istiyorsan hükümeti desteklemek zorundasın.

Dört milyon kişi, yani nüfusun yüzde 12'si ülkeyi terk etti, mülteci oldu.

Hırsızlık, gasp, yağma ve soygunda rekor kırılıyor, nakit para taşıyanı vuruyorlar, şu anda dünyanın en yüksek cinayet oranı Venezuela'da, her 21 dakikada bir cinayet işleniyor.

Sokakta dolaşın, cep telefonuyla konuşan kimseyi göremezsiniz, çünkü insanlar cep telefonuyla anca evlerinde konuşuyor, sokağa çıkarken öldürülmemek için yanına almıyor.

Apartmanlarda hapishanede yaşar gibi yaşanıyor, dairenin kapısına gelene kadar dört beş demir kapıdan geçiliyor.

Geçen yıl 18 bin adam kaçırma ve fidye olayı rapor edildi.

Fuhuş patladı.

Sosyal hayat durdu, sinema yok, tiyatro yok, konser yok, hava kararınca şehirler ıssızlaşıyor.

Maduro uyuşturucu baronunu başkan yardımcısı yaptı, başkan yardımcısının tertemiz bir insan olduğunu, “dış mihrakların” kendisine uyuşturucu baronu dediğini söyledi.

Maduro'nun eşinin iki yeğeni 800 kilo kokainle Haiti'de tutuklandı.

Marketlerde ağır silahlı polisler nöbet tutuyor. Markete girebilmen için kapıda kuyruğa giriyorsun, sadece beş kişiyi içeri alıyorlar, onlar alışveriş yapıp çıkıyor, sonraki beş kişi içeri alınıyor. Herhangi bir üründen iki adet alman yasak, sadece bir adet alabiliyorsun.

Temel ilaçların yüzde 85'i bulunamıyor, karaborsa, hastalandığında öl daha ucuza geliyor. Son bir yılda bebek ölümleri yüzde 40 arttı.

Suudi Arabistan'ın bile 265 milyar varil petrol rezervi varken, Venezuela'nın 296 milyar varil petrol rezervi var, böylesine enerji zenginliğiyle Kanada kadar refah olması gerekiyor ama… Günde dört saat elektrik kesintisiyle başladılar, şu anda günde 15 saatten fazla elektrik kesildiği oluyor. Her gün sekiz saat su kesintisi yapılıyor.

★

Bu arkadaş, özel uçağıyla iki saatliğine uğrayıp, Nusret'te ziyafet çektikten sonra ülkesine döndü. “Yeni bir teknik öğrendim” diyerek Nusret'in tuz dökme hareketini gösterdi. “Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma 700 yıllık eserlerin bulunduğu müzeyi gezdim, sultan tahtına oturdum, bana orada Sultan Maduro diyorlar” dedi.

★

Aynı dakikalarda, kendisine dört milyar liralık uçak hediye edilen asrın liderimiz, chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie içilen 1.150 küsur odalı sarayında kürsüdeydi.

Ülkemize atılan iftirayı izah etti.

“Kriz mriz filan, sakın ha bunlara aldırmayın, bizde kriz filan yok, bunların hepsi manipülasyon” dedi.

★

Öbürü Maduro.

Bizimki mağduro yani.