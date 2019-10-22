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ABD, Afganistan’daki asker sayısını azaltmış

ABD’nin Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu Komutanı Orgeneral Austin 'Scott' Miller, göreve geldiği son bir yıl içerisinde Afganistan’daki asker sayısını 2 bin civarında azalttıklarını açıkladı.

10:10 -
Haberler Dünya
ABD, Afganistan’daki asker sayısını azaltmış

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile birlikte Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlediği ortak basın toplantısında Orgeneral Austin ‘Scott’ Miller, “Kamuoyunca çok bilinmeyebilir ancak optimizasyon sürecinin bir parçası olarak buradaki askeri gücümüzü 2 bin civarında azalttık” dedi.

Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapan ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, geçen yıl ABD'nin ülkedeki asker sayısının 15 bin ve şu an itibariyle 13 bin civarında olduğunu belirtti.

Çekilen kuvvetlerin çoğunlukla Kabil'deki karargahtan olduğuna dikkat çeken Albay Leggett, bu durumun Afganistan'dan çekilmeyle ilgili değil, genel bir ayarlamanın parçası olduğunu vurguladı.

ABD Afganistan asker
Son güncelleme: 10:13 22.10.2019
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