ABD Savunma Bakanı Esper’den skandal açıklama: Türkiye savaş suçundan sorumlu tutulabilir

CNN International’da Christiane Amanpour’un sorularını yanıtlayan Esper, Suriye’nin kuzeyindeki son gelişmelere değindi.

ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği yapmasının temel nedeninin IŞİD’le mücadele olduğunu söyleyen Esper, söz konusu ilişkinin önceki Başkan Barack Obama döneminde kurulduğunu kaydetti.

ABD’nin operasyondan haberdar olduğunu ifade eden Esper, “Türk muhatabım bana operasyona başlayacaklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bize uyarıda bulundu. Türkiye bir NATO müttefiki ve bir NATO müttefiki ile savaşa girecek değiliz” dedi.

Esper, harekâtla ilgili tartışma yaratacak ifadeler de kullandı. Türkiye’yle birlikte harekâtta yer alan Suriye Milli Ordusu (SMO) üyelerinin savaş suçu işlediğine dair iddialar olduğunu öne süren Esper, “Bununla ilgili birçok rapor gördüm. Raporlar ve iddialar inceleniyor. Eğer bunlar doğrulanırsa savaş suçu sayılmalı. Bu durumdan Türkiye de sorumlu tutulabilir” diye konuştu.