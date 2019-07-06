ABD uyuşturucu baronundan 12.6 milyar dolar istiyor

Uyuşturucu ticaretinden milyarlar kazandığı ve gelirinin büyük kısmını halen sakladığı iddia edilen Guzman’ın avukatlarından Mariel Colon, bu talep üzerine “Guzman'ın bu kadar paraya sahip olacağını düşünmek delilik” dedi.

Guzman, New York’ta yargılanırken, mahkemede tanıklar Meksikalı uyuşturucu karteli liderinin New York'da bir kilo eroini 35 bin dolara sattıklarını söylemişti.

Halen Manhattan’daki federal hapishanede tutulmakta olan Guzman'ın önümüzdeki haftalarda ne kadar ceza alacağı açıklanacak.

25 Aralık 1954 tarihinde Meksika’nın Sinaloa kentinde dünyaya gelen El Chapol akaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, 2014 yılında devlet güçleri tarafından yakalandı ancak 14 Temmuz 2014’te hapishanede duşların altına 1,5 kilometre uzunluğunda tünel kazdırıp firar etti.

Çevresinde birçok düşmanı bulunan El Chapo, 1993 yılında bir başka kartel olan Tijuana’ın hedefinde yer aldı.

El Chapo’nun ineceği havalimanına saldırı için giden tetikçiler, o esnada havalimanında bulunan ve El Chapo ile aynı marka ve renkte araç kullanan başpiskoposa saldırdı.

Bu esnada Guzman, havalimanından elini koluna sallayarak çıkıp gitti.