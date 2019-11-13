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ABD’deki Türk basın mensuplarına saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesi için Washington'da bulunan Türk basın mensuplarına kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıldı.

20:01 -
Haberler Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washington’da bulunuyor. Görüşmeyi yerinden takip etmek isteyen TRT Haber muhabiri ve kameramanına kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Canlı yayın sırasında gerçekleştirilen saldırıda, saldırganın basın mensuplarına ‘soykırım’ suçlamasında bulunduğu duyuldu.

Kısa bir süre önce ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı iki ülke arasında tartışmaların yaşanmasına neden olmuştu.

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Son güncelleme: 20:04 13.11.2019
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