ABD’den itiraf gibi rapor: YPG, PKK’nın Suriye’deki milisleri

Türkiye'nin, Suriye'de faaliyet gösteren PYD-YPG'nin, PKK terör örgütünün Suriye'deki kolu olduğuna ilişkin uyarılarına rağmen, bu örgüte yıllardır destek veren ABD'den, itiraf gibi rapor geldi. ABD'nin kritik istihbarat kuruluşlarından ‘Ulusal İstihbarat Topluluğu Başkanı’ Daniel R. Coats imzasıyla Kongre'ye sunulan raporda, “YPG, PKK'nın Suriye'deki milis gücüdür” ibaresi yer aldı.

29 ocak'ta ABD Kongresi'ne sunulan raporun Türkiye'ye ilişkin bölümünde aynen şu ifade yer aldı:

“Türkiye, PKK ve onun Suriye'deki milis gücü YPG ile, eski bir AKP müttefiki olan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı ve Türk liderlerinin 2016'daki başarısız darbe girişiminin sorumlusu olduğunu söyledikleri hareketi, bekasına tehdit olarak görmeye devam edecek.”

‘OTORİTERLİK ARTIYOR’

Raporda, Türkiye'de otoriterliğin arttığının da ifade edildiği raporda, “Türkiye'nin bölgesel hırsları, ABD'ye güvensizliği ve Türk liderlerin otoriterliğinin artması, ikili ilişkileri karmaşık hale getiriyor ve Ankara'nın ABD'nin bölgesel amaçlarına daha fazla meydan okumak istemesine yol açıyor” denildi.

‘SURİYE'NİN DOĞUSUNU ESAD KONTROL EDECEK’

Raporun Suriye bölümünde ise, Suriye'nin doğusunun Esad yönetiminin kontrolüne geçeceği tahmini yer aldı. Şam yönetiminin Suriye'nin doğusundaki güç boşluğundan ve bölgedeki Kürtlerin Türkiye'yi sınırlama isteklerinden yararlanarak, buradaki etkisini artırabileceği ifade edildi.

Suriye'nin batısında kalan İdlib konusunda ise, bu bölgenin de Esad güçlerinin eline geçeceği tahmini yer aldı. Türkiye tarafından desteklenen Esad karşıtı muhalif silahlı güçlerin, Şam ordusuna karşı direnemeyeceklerinin tahmin edildiği raporda, İdlib'in düşmesine rağmen muhaliflerin bazı küçük alanlarda varlıklarını koruyabilecekleri de ifade edildi.