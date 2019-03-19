ABD’den Maduro’nun altın şirketine yaptırım kararı

Ülkenin Hazine Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Venezuela Madencilik Genel Şirketi (CVG Minerven) ve Başkanı Adrian Perdomo’ya “yasa dışı altın operasyonları” yaptıkları iddiasıyla yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin’in, “Maduro rejimi ülkenin zenginliklerini yağmalıyor ve yerlilerin yaşadığı bölgelerde ağaçsızlaştırmaya neden olarak onları tehlikeye atıyor.” ifadesine yer verilen açıklamada, ABD’nin Maduro ile yasa dışı altın ticaretine girenlere yönelik kararlı takibini sürdüreceği belirtildi.

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor.

Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD’deki petrokimya şirketi Citgo'ya uyguladığı yaptırımlarla Venezuela'ya ekonomik darbe vuran ABD, en son bu ayın başında Venezuela ordusuna mensup 6 kişiye daha yaptırım kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı bu yaptırım kararlarının 23 Şubat’ta Venezuela muhalefetinin Kolombiya sınırından ülkelerine sokmaya çalıştığı “insani yardım” malzemelerinin girişine engel oldukları gerekçesiyle alındığını duyurmuş Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise yaptırımlarla alay etmişti.

Lopez, yaptırımların ordudaki bütün general ve amirallere taksitle uygulanması için maaş çizelgelerinin ABD’ye yollanması emrini verdiğini açıklamıştı. AA