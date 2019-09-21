ABD’den Suudi Arabistan ve BAE’ye asker gönderme kararı!

Beyaz Saray’da Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıya ilişkin düzenlenen ulusal güvenlik toplantısından sonra Bakan Esper,

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Pentagon’da ortak basın toplantısı düzenledi. Saldırının bölgede “gerginliği dramatik bir şekilde artırdığına” dikkat çeken Esper, “Tüm belirtiler saldırıdan İran’ın sorumlu olduğunu gösteriyor” dedi.

Uluslararası toplumun da uluslararası norm ve kuralları koruma konusunda sorumluluğu bulunduğunu belirten Esper şu ifadeleri kullandı:

“Başka saldırıları engellemek için Suudi Arabistan, kritik altyapılarını korumaya yardımcı olmak üzere uluslararası destek talebinde bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri de ayrıca yardım talebinde bulundu. Krallığın destek talebi üzerine Başkan (Donald Trump) özellikle de hava ve füze savunmasına odaklı savunma amaçlı olarak ABD kuvvetlerinin bölgeye sevk edilmesine onay verdi. Aynı zamanda Suudi Arabistan ve BAE’ye kendilerini savunma kabiliyetlerini geliştirmek için ekipman tedariğini hızlandıracağız.”

‘TÜM SEÇENEKLER MEVCUT’

ABD’nin kuvvet sevkiyatının, İran’a saldırı konusunda açıkça mesaj vermek, kaynakların serbest akışını sağlamak, kurallara dayalı uluslararası

düzeni korumak amacı taşıdığını dile getiren Esper, “Başkan’ın da ifade ettiği gibi ABD İran ile bir çatışmanın peşinde değil ancak bununla birlikte gerekli olduğu takdirde tüm askeri seçeneklerimiz de mevcuttur” diye konuştu.

Esper, aynı zamanda İran yönetimine çatışmayı bırakıp diplomasiye dönme çağrısında bulundu. ABD’nin saldırıya tepkisinin bundan ibaret olup olmadığına dair bir soruya Esper, “Bu saldırılara karşılık attığımız ilk adımdır bu” yanıtını verdi. Diğer taraftan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ise gönderilecek kuvvetlerin temelde savunma amaçlı olacağını ancak bu konuda henüz detayların netleşmediğini açıkladı.

‘ORTA SEVİYELİ KUVVET’

Gönderilecek kuvvetin ağırlıklı olarak hava savunması ile ilişkili olacağını belirten Dunford, asker sayısıyla ilgili soruya ise “Orta seviyeli bir

kuvvet” diye yanıt verdi. “Asker sayısını binlerce olarak niteleyebilir misiniz?” şeklindeki bir soruya ise Dunford, “Binlerce değil” cevabını verdi.

Bölgedeki hava savunma sistemlerinin yeterli olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan ABD’li komutan, “Tek bir sistem bu tür saldırılara karşı

yeterli olamaz. Kademeli bir savunma sistemi gerekli” diye konuştu.