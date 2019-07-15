AB’den Türkiye’ye Kıbrıs yaptırımı!

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel’de konuşan Schallenberg, Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Schallenberg, “Bugün Türkiye’ye karşı bir dizi önlem alacağız. Avrupa Yatırım Bankası üzerinden daha az fon ve kredi sağlanacak, havacılık anlaşmasıyla ilgili müzakereler durdurulacak. Başka yaptırımlar da olabilir” dedi.

Schallenberg, Kıbrıs’a tam destek verdiklerini ifade etti.

“UYGUN BİR DENGELEME TAKTİĞİ BULDUK”

Sputnik’teki habere göre, Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, AB’nin Türk sondaj gemisinin Kıbrıs kıta sahanlığındaki eylemleri konusunda Kıbrıs’la dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Roth şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin provokasyonu bizim hepimiz için kabul edilemez bir durum. Biz, Kıbrıs’ın tarafındayız. Tüm seçenekleri açık tutmamıza imkan sunan, uygun bir dengeleme taktiği bulduk; yaptırımlar. AB, bunu uygun bir zamanda istişare etmelidir.”

Halihazırdaki birçok tartışma ve krize bir yenisinin eklenmeyeceğini umduğunu kaydeden Roth, “Türkiye, tehlikede bulunduğunu biliyor. Sondaj haklarıyla ilgili tüm bu konuların nihai olarak BM himayesinde netleştirilmesi gerektiği mesajını bir kez daha vermemiz önemli. Amacımız, tüm Kıbrıs’ın barış içinde birleşmesi” diye konuştu.