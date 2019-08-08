Alman askere, Türkiye’den çıkış yasağı verildi!

Almanya'da, Hessen Eyaleti'nin Stadtallendorf Kasabası'nda bulunan Yıldırım Kuvvetler Birliği'nden 21 yaşındaki bir Alman asker, bir haftalığına gittiği Türkiye'den çıkamıyor. Kurmay sınıfından olan ve Türk kökenli olmadığı açıklanan askere “Türkiye'yi terk etme yasağı” getirilmesi, Alman Hükümeti'ni harekete geçirdi. Hakkında ‘Türkiye'ye terk etmeme' kararı verilen genç askerin, eski bir Türk vatandaşı ya da Türk kökenli olmadığı ancak buna rağmen, olası bir soruşturma yüzünden Türkiye'den çıkmasına da izin verilmediği açıklandı.

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“ÖZEL BİR İŞ İÇİN” GELMİŞ

Askerin bir haftalığına özel bir işi için Türkiye'ye gittiği ve dönüşte, ‘Senin ülkeyi terk etmen yasak' denilerek bırakılmadığı öğrenildi. Konu hem ordu da hem de Alman Dışişleri'nde alarm verilmesine neden oldu. Alman Dışişleri Bakanlığı, hemen Ankara'daki Alman Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu'nu devreye soktu. Asker hakkında neden böyle bir karar verildiği bilinmiyor. İstanbul'da şu anda serbest olduğu belirtilen askerle ilgili devreye giren konsolosluğun, askerle iletişime geçtiği ancak şu an ‘Kişisel bilgileri koruma yasası gereği' bilgi verilemeyeceğini bildirdiği öğrenildi.

CASUSLUK SORUŞTURMASI MI?

Askerle ilgili olarak “Siyasi bir soruşturma” olasılığı ağır basıyor. Kurmay sınıfından (Stabskompanie) olduğu belirtilen askerin Türk kökenli olmamasının soruşturmaya daha fazla bir önem kattığı, olası bir “casusluk suçlaması”nın söz konusu olabileceği yorumları yapılıyor.

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Almanya, tüm gücüyle askerle ilgili devreye girerken, iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden gerilmeye başlayacak gibi görünüyor. Alman basını, Türkiye'deki durumun tehlikeli olduğunu ve bir çok Alman vatandaşının tutuklanma riski taşıdığını yazmaya başladı.

İKİ YIL ÖNCEKİ KRİZDEN SONRA

2017 yılında gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanması ve ardından yaşanan “Nazi suçlamaları” ile Türkiye- Almanya ilişkileri hayli gerilmişti. Ardından yumuşama dönemi başlamıştı. Şimdi bu askerle ilgili soruşturmanın ilişkileri yeniden gerebileceği yorumları yapılıyor.