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Almanya, Türkiye’ye silah ambargosunu yumuşattı

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının pazartesi günü yaptığı toplantıda, Türkiye’ye başta silah ambargosu olmak üzere çeşitli yaptırımlar getirilmesi kararı, Almanya tarafından etkisiz hale getirildi.

Ali GÜLEN
05:30 -
Haberler Dünya
Almanya, Türkiye’ye silah ambargosunu yumuşattı

Almanya'nın talebi doğrultusunda, karar metninde düzeltmeler yapıldı. Metin, “Silah ambargosu kararının onaylanması değil, silah ve askeri teknoloji transferinin üye ülkeler tarafından kolektif olarak kontrol edilmesi” şeklinde oldu.

KARARA ETKİ ETTİ

Gerçek bir silah ambargosu kararı alınmış olsaydı, tüm AB üyesi ülkeler aynı anda Türkiye'ye silah ve askeri malzeme satışını, gönderimini derhal durduracaktı. Ancak Almanya'nın gündeme getirdiği formülle her ülke, yapmış olduğu anlaşmaları sürdürüp sürdürmeme konusunda bağımsız bırakıldı. İleriki günlerde yapılacak silah nakliyatı ya da ihracatı için de açık kapı bırakıldı. Örneğin Almanya, yeni silah ihracatında onay vermeme hakkını kullanabilecek. Anlaşması yapılmış, hükümet tarafından onaylanmış silah gönderimleri ise devam edecek. Güvenlik uzmanları AB'nin kararının, “Caydırıcı olmaktan uzak ve etkisiz” olduğunu savundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise AB'nin askeri operasyonu onaylamadığı konusunda net bir sinyal verildiğini savundu.

Son güncelleme: 02:13 17.10.2019
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