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Almanya’da camilere çirkin saldırı!

Almanya’da hafta sonu iki farklı camiye saldırı gerçekleştirildi. Bremen kentindeki Rahman Camisi'nde yaklaşık 50 Kur'an-ı Kerim tahrip edilirken, Kassel'deki Merkez Camisi'ne de taşlı saldırıda bulunuldu.

05:41 -
Haberler Dünya
Almanya’da camilere çirkin saldırı!

Hessen eyaletinin Kassel kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam  Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Kassel Merkez Cami Derneği Başkanı Seyfettin Eryörük, camilerinde  cemaatin olmadığı saatlerde taşlı saldırı yapıldığı ve camların kırıldığını ifade  etti.

Eryörük, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, olayın  sorumlularının en kısa sürede yakalanmasını istedi.

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da sosyal medya  hesabı Facebooktan yaptığı açıklamasında, ”Kassel DİTİB Merkez Camisi'ne bugün  sabah saatlerinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınıyor, emniyet  makamlarından saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesini  bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kassel Savcılığı da  saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

Daha önceki yıllarda yine aynı camiye terör örgütü PKK sempatizanları  tarafından saldırı yapılmış olayın fail ya da failleri yakalanamamıştı.

Bremen‘deki camide Kur’an-ı Kerimler yırtıldı

Bremen’de yönetiminde daha çok Afgan ve Pakistanlıların bulunduğu  Rahman Camisi’nde ise yaklaşık 50 Kur’an-ı Kerim’in yırtıldığı ve bazılarının da  tuvalete atıldığı belirtildi.

Çirkin saldırı nedeniyle Bremen’de yaşayan Müslümanlar sosyal medya  aracılığı ile üzüntüleri ve tepkilerini paylaştılar.

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Bremen Eyalet Milletvekili Dr.  Oğuzhan Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Bremen İslam Şurası'na bağlı  Rahman Camisi’ndeki çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek,“Geçtiğimiz  hafta Müslüman bir gencin bıçaklanması haberinin ardından şimdide Kur’an-ı  Kerimlerin  tahrip edildiği haberini alıyoruz. Bremenli Müslümanlar çok gergin ve  tedirgin. Sinagoglar gibi camiler de devlet tarafından iyi korunma altına  alınmalıdır.” dedi.

Yazıcı, devletin bu olayları daha ciddiye alıp İslam düşmanlığına  karşı kalıcı önlemler geliştirmesi gerektiğini söyledi.

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