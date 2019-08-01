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Amerikan istihbaratından El Kaide iddiası

Amerikan istihbaratı Usame Bin Ladin’in  öldürülmesinden sonra El Kaide’nin yeni lideri olan oğlu Hamza Bin Ladin öldüğünü iddia etti.

Tayfun HOPALI / ABD
10:06 -
Haberler Dünya
Amerikan istihbaratından El Kaide iddiası

Yetkililer Hamza'nın ölümüyle ilgili Amerika'nın bir rolü olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi vermediler. Trump ise gazetecilerin sorusuna ‘'Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum'' cevabın verdi.

30 yaşında olan Hamza Bin Ladin babası ile birlikte 1996 yılında Afganistan'a gitti. 2011 yılında Pakistan'da öldürülen babasının yerine geçen Hamza El Kaide'nin yeniden güçlenip terörist faaliyetlerde bulunması için çalışıyordu. Son olarak Amerika Şubat ayında Hamza'nın yerini bildirenlere 1 milyon dolar para ödülü koymuştu.

Son güncelleme: android-time 10:26 01.08.2019
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