Arap Birliği, Libya için olağanüstü toplanıyor!

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Arap Birliğinin toplantı kararı, Mısır’ın talebinin ardından gerçekleşti. Haberde, toplantının oturum başkanlığını Irak temsilcisinin yapacağı ve Libya’daki son durumun görüşüleceği belirtildi.

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“ORTAK BİR TUTUM BELİRLEMEK AMACIYLA”

Mısır’ın devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Kahire yönetimi “Libya'daki gelişmelerin bölge güvenliğini tehlikeye sokacak derecede değişme ihtimalinden dolayı, ortak bir tutum belirlemek amacıyla” Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

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Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin darbeci lideri General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ise “Burkan el-Gadab” operasyonunu başlatmıştı. AA