Takip edenler şaştı kaldı… Gören dönüp bir daha baktı

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; cansız olduğu anlaşılan domuz, bacakları öne doğru uzatılarak kırmızı bir iple ‘pikap’ın arkasına bağlandı.

Yerel medyadaki haberlerde, sürücünün domuzu oğlunun evleneceği kızın ailesine nişan hediyesi olarak götürdüğü bilgisi yer aldı.

Sürücünün domuzu ‘pikap’ın içine koymaya niyetlendiği fakat dünürlerinin karkası arkaya bağlaması halinde daha iyi duracağında ısrarcı olması nedeniyle böyle bir şey yaptığı aktarıldı.

Bu tuhaf anları yansıtan görüntüler, Pekin polisi tarafından Çin’in mikroblog sitesi Weibo’da yayınlandı.

Yetkililer, domuz karkasını aracın arkasına bağlayan şoförü trafik kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle uyardı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük kısmı karkasın bağlanma şekli ve kullanılan ip nedeniyle domuzun G-string giymiş gibi göründüğü yorumunda bulundu.