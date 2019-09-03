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Avrupa Uzay Ajansı duyurdu: Böylesi ilk kez oldu!

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Aeolus uydusu, SpaceX şirketinin uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink kapsamında uzaya yerleştirdiği araçlardan birine çarpmamak için ilk kez manevra gerçekleştirdi.

09:12 -
Haberler Dünya
Avrupa Uzay Ajansı duyurdu: Böylesi ilk kez oldu!

ESA'nın Twitter'den yaptığı paylaşımda, Aeolus'un Starlink uydularından birine çarpmamak için daha yüksek yörüngeye taşındığı bildirildi. ESA, tarihinde ilk kez kaçınma manevrasına başvuruyor.

Dünya genelindeki rüzgârları gözlemleyen ve hızlarını ölçen Aeolus uydusu, 2018'in Ağustos ayında fırlatılmıştı.

ESA’nın Twitter’dan yaptığı paylaşım.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketinin Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi Starlink, 2018'in Şubat ayında uzaya ilk prototip uyduları yerleştirerek başlamıştı.

İlk 60 uydunun geçtiğimiz Mayıs ayında yörüngeye yerleştirildiği proje çerçevesinde toplamda 12 bin uydunun uzaya fırlatılması planlanıyor.

Son güncelleme: android-time 09:16 03.09.2019
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