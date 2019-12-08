Barış Pınarı bölgesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde hayatın normale dönmesi yolundaki çalışmalar kapsamında huzur ve güven sağlanırken, halkın temel ihtiyaçlarına yönelik sorunların da çözülmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve diğer kurumlarının yaptığı çalışmalarla Resulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nin onarımı tamamlandı.

Allouk Su Tesisi'nde bulunan 30 kuyudan 26’sı onarıldı ve bu bölgelere su verildi.

Bölgede su sorunu büyük ölçüde çözülürken, elektrik sorununun da çözüme kavuşması için harekete geçildi.

M4 karayolunun güneyini ve Barış Pınarı Harekâtı bölgesini besleyen Mabruka elektrik trafosu onarımına 22 Kasımda başlanmıştı.

Mabruka elektrik trafosunun onarımının büyük oranda tamamlanmasının ardından bugün Ayn İsa'da Rus askeri yetkililerle gerçekleşen görüşme ile Tişrin Barajı’ndan Barış Pınarı bölgesine elektrik ulaştırılması sağlandı.

Bu kapsamda Tel Abyad kırsalına elektrik verilmeye başlandı, Tel Abyad merkez ve Resulayn bölgesi için ise çalışmalar sürüyor.