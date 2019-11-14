Berry’den bomba iddia: Ensest ilişkisi vardı

ABD’li oyuncu Halle Berry ile eski sevgilisi Gabriel Aubry arasındaki velayet davasının belgeleri ortaya çıktı. 2005-2010 yılları arasında birlikte olan çiftin, 2008 yılında Nahla Ariela Aubry adından bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.

Çift ayrılma kararının ardından 2011’de Nahla’nın velayeti için mücadeleye girişmişti. Davanın üzerinden yıllar geçse de, Berry’nin mahkeme belgelerindeki ifadeleri ABD basınının gündemine oturdu.

53 yaşındaki oyuncu, ifadesinde Aubry’nin yıllardır devam eden psikolojik sorunları olduğunu, sosyal anksiyete ve depresyon yaşadığını ancak tedaviyi reddettiğini söylüyor.

Berry’nin bomba iddiaları bununla da sınırlı değil. Aubry’nin geçmişte ailesinden biriyle ensest ilişki yaşadığını öne süren ünlü oyuncu, bunun ilişkilerini derinden sarstığını ve son dönemde yılda en fazla 3 kez cinsel birliktelik yaşadıklarını belirtti.

Belgeler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.