Beyaz Saray’da alarm… Yiyecek bir şey kalmadı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir kabulünde hükümetin kısmen kapanması nedeniyle yeterli mutfak personeli bulunmadığını gerekçe göstererek konuklarına dışarıdan söylediği hamburger, patates kızartması ve pizza sundu.

Ulusal Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nın birincisi Clemson Tigers takımını kabul eden ABD Başkanı, “Hükümetin kapanması nedeniyle çıktık ve Amerikan fast food’u söyledik” dedi.

Hükümetin kapanması nedeniyle, federal kuruluşların bir kısmı çalışmıyor. Hükümetin kapanmasının aralarında Beyaz Saray personelinin de bulunduğu 800 bin kadar kamu çalışanını etkilediği belirtiliyor. Kamu personeli ya zorunlu izinde ya da ücretsiz çalışıyor.

Trump, Meksika sınırına inşa etmeyi istediği duvar için 5.7 milyar dolarlık ödenek ayrılmadığı sürece federal bütçeyi onaylamayı reddediyor.

Bu nedenle federal kuruluşların dörtte biri kapılarını kapattı, hava trafik kontrolörleri ve gizli servis ajanları gibi kamu çalışanlarıysa bütçe üzerinde uzlaşılana dek ücretsiz mesai yapacak.