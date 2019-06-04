Binlerce kişi sokağa döküldü… Bebek Trump sahnede!

Sabah saatlerinden itibaren Trafalgar Meydanı’nda toplanan göstericiler, İngiliz polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Whitehall Caddesi’ni geçerek Parlamento Meydanı’na ulaştı.

ABD Başkanı Trump'ın İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”ya varmasıyla başlayan yürüyüşte Trump'ın göçmen karşıtlığını ve Orta Doğu politikasını eleştiren pankart ve dövizler taşındı.

Trafalgar Meydanı'nda Trump'ı tuvalet oturağında gösteren dev bir manken yerleştiren göstericiler, Parlamento Meydanı'nda da ABD Başkanını bir bebek şeklinde temsil eden dev bir balon uçurdu.