BM’den flaş İdlib raporu!

BM Güvenlik Konseyi’ni, Suriye’deki insani duruma ilişkin bilgilendiren Lowcock, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde devam eden saldırılara dikkati çekerek, hava saldırıları düzenleyen rejim ve destekçisi Rusya ile saldırılar karşısında sessiz kalan BM Güvenlik Konseyi’ne eleştiriler yöneltti.

Lowcock, BM’nin defalarca yaptığı uyarılara rağmen sivillere, okul ve hastanelere yönelik saldırıların devam ettiğini belirterek, “Suriye hükümeti ve Rusya’nın sözde gerginliği azaltma bölgesi İdlib’i 90 günden uzun süredir bombalaması kıyıma neden oldu.” ifadesini kullandı.

Çatışmaların neden olduğu hasarı uydu görüntülerinin de ortaya koyduğunu kaydeden Lowcock, “Neredeyse tüm binalar üç ayda yıkıldı. Uydu görüntüleri 17 köyün tamamen yıkıldığını ve boşaldığını gösteriyor.” diye konuştu.

“YİNE OMUZLARINIZI MI SİLKECEKSİNİZ?”

Lowcock, ayrıca terör örgütü Heyet Tahrir Şam’ın İdlib’de varlığını sürdürdüğünü ancak her bir savaşçının bulunduğu alanda en 100 sivilin de yaşadığını belirtti.

İdlib’deki saldırılar karşısında sessiz kalan BM Güvenlik Konseyi’ni de eleştiren Lowcock, şöyle devam etti:

“Güvenlik Konseyi şimdiye kadar yapılan tüm çağrıları görmezden geldi. Neler olduğunu görüyorsunuz ve gözleriniz önünde devam eden kıyım karşısında 90 gündür hiçbir şey yapmıyorsunuz. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’nin de dediği gibi, yine omuzlarınızı mı silkeceksiniz yoksa İdlib’in çocuklarına kulak asıp bir şey yapacak mısınız?”

İDLİB’DE GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018’de Rusya’nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 25-26 Nisan’da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12’nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü. Rejim ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya’nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018’den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağına (SNHR) göre, rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne 26 Nisan-12 Temmuz’da düzenlediği saldırılarda 157’si çocuk, 111’i kadın 606 sivil yaşamını yitir. AA