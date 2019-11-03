Böyle sapıklık görülmedi: Herkesin dibinde cinsel ilişkiye girdiler

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’taki popüler gece kulüplerinden ATIK’te bir rezlet yaşandı… Sosyal medyada da paylaşılan ve yerel basının manşetlerine çıkan olayın baş kahramanları alkolün de etkisiyle herkesin ortasında cinsel ilişkiye giren bir çift.

ATIK isimli gece kulübünde düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde çekildiği belirtilen görüntülerde bir çift partiye katılan diğer insanların önünde hiç aldırmadan cinsel ilişkiye girerken görülüyor. Yan masalarda oturanlara rağmen cinsel ilişkiye giren çift adeta kimseyi umursamıyor.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar, “Eğer ben yan masada otursam ve böyle bir şeyi görsem şok olurdum” derken, “Bu gördüğüm gerçek olamaz” yorumunu yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları orada olmaları durumunda bu çifti ayırıp kavga çıkarabileceğini söyledi.

ATIK Edinburgh’un sözcüsü Scottish Sun gazetesine konuştu… Sözcü, “Biz müşterilerimizin bizi ziyaret ettiğinde keyif almalarını istiyoruz ama bu görüntülerdeki davranışlar kabul edilebilir değil. Misafirlerimizin bu tip uygunsuz davranışları hemen ihbar etmesini rica ederiz” ifadesini kullandı.