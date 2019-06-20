Çin: Eski Interpol Başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti

65 yaşındaki Meng Hongwei, genel merkezi Fransa’nın Lyon kentinde olan Interpol’ün ilk Çinli başkanıydı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Meng, geçen yıl Eylül ayında Fransa’dan Çin’e gitmesinin ardından ortadan kaybolmuştu.

Daha sonra Çin Komünist Partisi, Meng’in Devlet Başkanı Şi Cinping’in yolsuzlukla mücadele çabaları kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.

Fransa’deki eşi ise Meng’e ait suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor.

Geçen ay Meng’in eşine ve çocuklarına kaçırılabilecekleri kaygısıyla, siyasi sığınma hakkı verilmişti.

Fransa’da yaşayan Meng, gözaltına alınmasından sonra Interpol Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Meng’in ortadan kaybolması kaygı yaratmış, Çin makamları Ekim ayında onun hakkında rüşvet alma suçundan soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Eski Interpol Başkanı daha sonra, Komünist Parti Disiplin Soruşturması Merkez Komitesi tarafından partiden ihraç edilmiş ve tüm kamu görevlerinden de alınmıştı.