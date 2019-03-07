Çocuklardan 72 ülkede dünyamız ölmesin eylemi!

Dünya Greta Thunberg’in adını ‘İklim İçin Okul Grevleri’ sayesinde duydu. 16 yaşındaki Greta, yetişkinlerin dışında ‘dünyamız ölmesin’ diyerek adeta çocukların sesi oldu.

Birleşmiş Milletler ve Davos’ta iklim değişikliğiyle ilgili toplantılara katılan Greta, “Yetişkinler hep gençlere umut vermekten söz ediyor ama ben sizin umudunuzu istemiyorum, ben sizin paniklemenizi ve benim her gün hissettiğim korkuyu hissetmenizi istiyorum. Sizden eviniz yanıyormuş gibi harekete geçmenizi bekliyorum çünkü şu anda olan bu” ifadeleriyle uluslararası basına damga vurmuştu.

Greta’nın öncülük ettiği eylemler, Avrupa geneline yayıldıktan sonra global bir projeye dönüştü. ‘Fridays for future’ (Gelecek için Cuma) projesi kapsamında 15 Mart’ta dünya genelinde gösteriler düzenlenecek.

Projenin internet sitesinde 72 ülkede 716 etkinliğin düzenleneceği duyurulurken, gösterilerin yapılacağı bölgeler harita üzerinde gösterildi.

Sitedeki haritaya göre 7 Mart itibariyle Türkiye’de başta İstanbul olmak üzere Antalya, Muğla ve Adıyaman’da da etkinlikler düzenleneceği görülüyor.

LİSTE YAYINLADI

Öte yandan Greta Thunberg, İklim İçin Okul Grevleri ilkeler ve tavsiyeler listesi yayınladı:

– Şiddet yok

– Tahribat yok

– Yerlere çöp atmak yok

– Şahsi çıkar yok

– Nefret yok

– Karbon ayak izini en aza indir

– Her zaman bilime atıfta bulun.

Taleplerimiz:

– Paris Anlaşmasını ve IPCC raporunu takip edin.

– 1,5 derecenin altında kalın.

– Paris Anlaşması'nda açıkça belirtilen hakkaniyet ve iklim adaletine odaklanın. Çünkü hiçbir manifesto bundan daha radikal olamaz.

– Bilimin arkasında birleşin!