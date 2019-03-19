Dünya devinden skandal karar… Bundan böyle Türkçe yasak!

BMW’deki bir departmanın çalışanlarına Türkçe konuşma yasağı getirdiği iddiası Alman basınının gündemine oturdu. Bild gazetesinin aktardığına göre, çalışanların sosyal alanlarda bile Türkçe konuşmaları yasaklandı.

Adı açıklanmayan bir ustabaşı, Garching fabrikasındaki çalışanlara sadece Almanca konuşma izni verdi.

Yasaktan etkilenen çalışanlar, kararı kabul etmezken, ayrımcılığa maruz kaldıklarından şikâyetçi oldu. İnsan Kaynakları departmanı olayla ilgili inceleme başlattı.

Şirket sözcüsü Jochen Frey, “Şirket, çalışanların hangi dilde konuşmaları gerektiğini dikte etmiyor, ancak, çalışma talimatlarının herkes tarafından anlaşılabilir olması ve bunun Almanca olması gerektiği konusunda sınırlama getiriyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Otomobil devi BMW’nin Münih’te yaklaşık 50 milletten 7000 çalışanı olduğu belirtiliyor.