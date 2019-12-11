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Dünya devinin sattığı kazak ortalığı karıştırdı! Ayrıntıyı görenler isyan etti

ABD'nin ünlü bir mağaza zinciri, Kanada'da satışa çıkardığı kazakla ortalığı birbirine kattı. Uyuşturucu kullanan Noel Baba’yı tasvir eden kazak tepkiler üzerine satıştan kaldırıldı.

Sozcu.com.tr
11:31 -
Haberler Dünya
Dünya devinin sattığı kazak ortalığı karıştırdı! Ayrıntıyı görenler isyan etti

ABD’deki büyük perakende mağaza zincirlerinden Walmart’ın Kanada şubesinin sitesinde satışa çıkarılan bir kazak büyük tartışma yarattı.

Sosyal medyada infial yaratarak hızla yayılan, üstünde üç beyaz çizginin olduğu masanın arkasında oturan Noel Baba ve altında “Hadi kar yağsın” ifadesi olan kazağın, Noel Baba'nın kokain kullandığını tasvir ettiği öne sürüldü.

The Root dergisinin haberine göre gelen tepkiler üzerine özür dileyen şirket, ürünün siteden kaldırıldığını açıkladı.

Şirketin sözcüsü, “Üçüncü taraf bir satıcı tarafından satılan bu kazaklar, Walmart’ın değerlerini temsil etmiyor. Bu nedenle sitemizde yeri yok. Özür dileyerek satıştan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 11:37 11.12.2019
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