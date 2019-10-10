Ekvador hükümetinden yerlilere anlaşma teklifi

Ekvador’da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim’de genel ulaştırma grevi olarak başlayarak tüm ülkede hükümet karşıtı gösterilere ve şiddet eylemlerine dönüşen olaylar, olağanüstü hal ilanına rağmen protestocu yerlilerin de desteği ile sürüyor. Ülkenin farklı bölgelerinden yola çıkarak başkent Quito'ya ulaşan yerliler, hükümet sarayı Carondelet'in de bulunduğu kentin tarihi merkezinde büyük bir gösteri düzenledi.

Yerliler, güvenlik güçleriyle yer yer arbedelerin yaşandığı gösterilerin ardından Arbolito Parkı’nda toplandı. Parkı boşaltmak isteyen polisin müdahalelerine maruz kalan yerliler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararından geri adım atmayan hükümet ise bir diyalog masası oluşturulabilmesi için yerlilere anlaşma teklifi yaptı. Birleşmiş Milletler ve ülkedeki en yüksek dini otorite Episkopal Konfreransının arabuluculuk tekliflerini kabul eden hükümet adına konuşan Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Jose Agusto Briones, hükümetin sadece barış istediğini söyledi.

Briones yerlilere sulama sistemleri planı, borçların yeniden yapılandırılması, su idaresi tarafından verilen para cezalarının affı, yerlilerin ürettiği patates, kinoa arpa gibi ürünler için alım merkezleri oluşturulması, çok dilli öğretim elemanlarının sayısının artırılması ve kırsal bölgedeki yolların onarılması gibi şartlar sundu.

Protestolara devam açıklaması

Ülkedeki birçok yerli topluluğunu tek çatı altında toplayan ve protesto gösterilerinin en önemli aktörlerinden Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu Başkanı Jaime Vargas ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sokaklarda olmaya devam edeceklerini duyurdu.

Vargas hükümetle diyalog halinde olmadıklarını vurguladı. Ülkenin diğer bölgelerinde de sokak hareketleri devam ediyor. Ulusal basına göre hükümet karşıtı eylemlerin sürdürdüğü Cuenca kentinde protestolarda 4 gösterici ağır yaralandı.

Bir gencin yüzüne isabet eden gaz kapsülü nedeniyle gözünü kaybettiği olaylarda 12 polis de protestocular tarafından darp edildi.