Esad anlaşma sonrası Putin’e teşekkür etti!

Sputnik’teki habere göre Peskov, “Rusya tarafının girişimiyle Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” diye açıkladı.

“Rusya lideri, Suriyeli mevkidaşını, 6 saatten fazla süren görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bilgilendirdi, görüşme sonucunda varılan mutabakatın temel hükümlerini anlattı” diyen Kremlin Sözcüsü, Putin'in, sonuç olarak başlıca görevin Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak ve Anayasa Komitesi kapsamındaki çalışmalar dahil politik çözüm arayışındaki ortak çabaları sürdürmek olduğunu kaydettiğini söyledi.

İLGİLİ HABER Ruslarla, Suriye üzerinde 10 maddelik mutabakata varıldı!

ESAD, PUTİN’E TEŞEKKÜR ETTİ

Esad'ın, Soçi'deki görüşmeden çıkan kararlara destek verdiğini aktaran Peskov, “Devlet Başkanı Esad, Vladimir Putin'e teşekkür etti, çalışma sonuçlarına tam desteğini açıkladı ve ayrıca Suriyeli sınır muhafızlarının Rus askeri polisle birlikte sınıra çıkmaya hazır olduğunu bildirdi” diye ekledi.