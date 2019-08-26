G-7 Zirvesi’ne İran sürprizi

Zarif, G-7 zirvesi kapsamındaki resmi etkinliklere katılmazken, zirvede bulunan ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

ABD heyetinin Zarif’in ziyaretini önceden bilip bilmediği konusunda çelişkili açıklamalar var. Zirveye ev sahipliği yapan Fransa diğer tüm G-7 ülkeleri gibi ABD yönetiminin de İran Dışişleri Bakanı’nın yapacağı ziyaret konusunda bilgilendirildiğini iddia ediyor. Beyaz Saray ise bunu reddediyor ve toplantılar öncesinde Paris’in herhangi bir bilgilendirme yapmadığını söylüyor.

ABD heyetinin Zarif’in ziyareti karşısında şaşırdığı yönünde gelen bilgiler de var. ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilip Tahran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmasından bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Biarritz’deki temaslarının ardından bir Tweet atan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapıcı görüşmeler yaptığını ifade etti. Zarif paylaştığı mesajda “Önümüzdeki yol zorlu ama denemeye değer” dedi.

3 SAATİ AŞAN GÖRÜŞME

Zarif İran'a dönmeden önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da dahil olduğu bazı yetkililerle 3 saati aşan görüşmeler yaptı. Zarif, “yol zorluydu ama denemeye değerdi” şeklinde tweet mesajı paylaştı. Zarif ayrıca Fransız liderlerle yaptığı görüşme dışında İngiltere ve Alman yetkililere de bilgiler verdiğini kaydetti. Fransız yetkililer de Zarif'in görüşmelerini krizi gidermeye yardımcı olmak için önemli olarak niteledi.

Bir Fransız yetkili Macron'la Zarif arasındaki görüşmeyi olumlu olarak niteledi ve devam edeceğini kaydetti. İran heyeti görüşmelerin başarılı olması halinde daha fazla petrol ihraç etmek isteğini dile getirdi bununla birlikte uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceğini vurguladı. Görüşmede ayrıca İran Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlama konusunda yardıma hazır olduğunu da kaydetti.