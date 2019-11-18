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Görüntüler inanılmaz! Sen nasıl annesin be kadın!

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde akılalmaz olay... Agina Altınbayeva adlı bir kadın, altı yaşındaki çocuğunun otomobille saatte 130 kilometre hız yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Sozcu.com.tr
13:00 -
Haberler Dünya
Görüntüler inanılmaz! Sen nasıl annesin be kadın!

Görüntülerden Altınbayeva’nın kucağına oturttuğu çocuğuna otomobilin kontrolünü bıraktığı anlaşılıyor.

Kamerayı aracın hız göstergesine yakınlaştıran anne, o anları saniye saniye kaydetti.

29 yaşındaki Altınbayeva, görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayınca da eleştiri oklarının hedefi oldu.

Rus medyasına yansıyan haberlerde, çocuğun geçen yaz göz ameliyatı olduğu belirtildi.

Videoya “Mutlu Oğul” adını veren ve dört çocuk annesi olduğu belirtilen Agina Altınbayeva, eleştirilere şöyle yanıt verdi:

“İstediğim gibi yaşarım. Hiçbir şeyden pişman değilim. Sizin sakat yorumlarınıza ihtiyacım yok. Beni yargılamaya hakkınız yok.”

Otomobil kiralama sektöründe çalıştığı öğrenilen Altınbeyava, “Çocuklarımın kolaylıkla araba kullanmasından gurur duyuyorum” dedi.

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Son güncelleme: 13:19 18.11.2019
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