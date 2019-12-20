Güvenlik kamerasında akılalmaz görüntü! Eve giremeyince öyle bir şey yaptı ki…

ABD’nin Denver kentinde yaşayan Scott McCoy, kayak tatili için şehir dışına çıktığında telefonuna gelen bildirimlerle neye uğradığını şaşırdı. Evin güvenlik sisteminden gelen ve kamera görüntülerini içeren uyarıda, bir adam McCoy’un kapısının önünde görülüyor.

Alkollü olduğu düşünülen ve kapıya doğru yönelen adam önce zile bastı. Kapının açılmaması üzerine merdivenlere doğru hareketlenen adam, pantolonunu indirip tuvaletini yaptı.

Kimliği bilinmeyen adam bu sırada dengesini kaybederek yere düşerken, güç bela ayağa kalktıktan sonra tekrar kapıya yöneldi. Adam bir kez daha yere kapaklanırken, görüntü de o noktada sonlandı.

Görüntüleri polisle ve basınla paylaşan McCoy, “Adamın durumuna gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Ama yine de evinin önünde böyle bir şeyle karşılaşmak istemezsiniz” dedi.