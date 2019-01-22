Havada panik: Rus yolcu uçağı kaçırıldı

Hantı-Mansi Özerk Cumhuriyeti’nin Surgut kentinden Aeroflot’a ait SU1515 sefer sayılı uçak 14:55’te Moskova’ya gitmek üzere havalandı. Moskova’daki Şeremetyovo Havalimanı’na 16:20’de iniş yapması planlanan uçak, acil bir durum sebebiyle güzergâh değiştirdi.

REN TV, 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Boeing 737 tipi uçaktaki Pavel Ş. isimli silahlı kişinin güzergahın değiştirilmesini istediğini aktardı. Henüz Aeroflot'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Basında yer alan, uçakta silahlı bir kişinin bulunduğu iddialarının sorulduğu Aeroflot yetkilisi “Biz yorum yapmıyor ve olayla ilgili Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'ne başvurmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.

Hava korsanının gözaltına alındığı açıklandı.

Detaylar geliyor…