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Havada panik: Rus yolcu uçağı kaçırıldı

Rus medyası, Moskova'ya giden bir yolcu uçağının zorunlu iniş yaptığını yazdı... Afganistan'a kaçırılmak istenen uçak Sibirya'da bir havaalanına zorunlu iniş yaptı. Silahlı saldırganın uçağı kaçırmak istediği fakat Sibirya'da yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

14:37 -
Haberler Dünya
Havada panik: Rus yolcu uçağı kaçırıldı

Hantı-Mansi Özerk Cumhuriyeti’nin Surgut kentinden Aeroflot’a ait SU1515 sefer sayılı uçak 14:55’te Moskova’ya gitmek üzere havalandı. Moskova’daki Şeremetyovo Havalimanı’na 16:20’de iniş yapması planlanan uçak, acil bir durum sebebiyle güzergâh değiştirdi.

REN TV, 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Boeing 737 tipi uçaktaki Pavel Ş. isimli silahlı kişinin güzergahın değiştirilmesini istediğini aktardı. Henüz Aeroflot'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Basında yer alan, uçakta silahlı bir kişinin bulunduğu iddialarının sorulduğu Aeroflot yetkilisi “Biz yorum yapmıyor ve olayla ilgili Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'ne başvurmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.

Hava korsanının gözaltına alındığı açıklandı.

Detaylar geliyor…

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Son güncelleme: android-time 15:15 22.01.2019
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