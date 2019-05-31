Hindistan’da Başbakan Modi yeni kabineyi açıkladı

NDTV kanalının haberine göre, 24 bakanın yer aldığı yeni kabinede, seçimlerde birinci çıkan Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) Genel Başkanı Amit Shah, ülkenin yeni İçişleri Bakanı oldu.

Modi’nin önceki hükümetinde İçişleri Bakanı olan Rajnath Singh da Savunma Bakanı olarak görevlendirildi. Önceki kabinede Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Nirmala Sitharaman ise Maliye Bakanlığı’na getirildi.

Modi, daha önceleri ABD ve Çin’de büyükelçilik görevinde de bulunmuş diplomat Subrahmanyam Jaishankar’ı da Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Ülkede 11 Nisan-19 Mayıs tarihlerinde 7 aşamada yapılan parlamento seçimlerinde birinci çıkan BJP’nin adayı Başbakan Narendra Modi, dün başkent Yeni Delhi’de yapılan törende, Devlet Başkanı Ram Nath Kovind’in huzurunda yemin ederek ikinci kez başbakan olmuştu.

Yabancı ülke liderleri, üst düzey politikacılar ile dini liderlerin de hazır bulunduğu törene, aralarında Bollywood film yıldızlarının da olduğu 6 binden fazla konuk katılmıştı..